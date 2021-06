Im Tösstal kommen gleich fünf neue Statuten an die Urne

Die Tösstaler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben für den kommenden Urnengang besonders dicke Unterlagen erhalten. Neben fünf nationalen und drei kantonalen stehen am 13. Juni auch diverse Abstimmungen auf lokaler Ebene an. In einigen Gemeinden werden die Bürger über bis zu fünf neue Zweckverbandsstatuten befinden (siehe Box).