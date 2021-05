Eltern sollen weniger für Kitas und Horte zahlen

Es bahnt sich eine kleine Revolution an für Eltern, die ihre Kinder fremdbetreuen lassen. Im Kantonsrat kommt es am kommenden Montag zu einem eigentlichen «Kita-Gipfel»: Es werden gleich fünf Vorstösse behandelt, die zum Ziel haben, werktätigen Müttern und Vätern finanziell zu unterstützen und ihnen so das Leben zu erleichtern. Mehrere davon dürften durchkommen.