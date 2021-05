«Aufklärungsarbeit ist wichtig, und das am Besten im direkten Gespräch»

Barbara Kaul ist in Sternenberg aufgewachsen und verbrachte ihr ganzes Leben im Tösstal – bis sie nun vor zwei Monaten mit ihrem Lebenspartner in Beggingen im Kanton Schaffhausen eine neue Bleibe gefunden hat. Barbara Schärlig kommt aus dem Weiler Lettenberg in der Gemeinde Zell. Nicht nur der Vorname der beiden Frauen ist identisch. Sie leben beide mit Multiple Sklerose (MS).

Betroffenen Mut machen