Wechsel in der Wetziker Stadtverwaltung

Wie der Wetziker Stadtrat in einer Mitteilung schreibt, hat er Corsin Camenisch per Anfang Mai zum Geschäftsbereichsleiter Sicherheit, Sport und Kultur der Stadtverwaltung Wetzikon befördert. Camenisch wird in seiner neuen Funktion wird auch Mitglied der Geschäftsleitung. Bei der Abteilung Sport und Freizeit bleibt er weiterhin Abteilungsleiter.

Der bisherige Geschäftsbereichsleiter Dienste, Kurt Schnurrenberger, wird Ende Mai 2021 pensioniert. Schnurrenberger sei 1987 als Finanzverwalter in die Stadtverwaltung eingetreten und habe diese mit seinen Branchenkenntnissen nachhaltig geprägt. Bevor er seine letzte Funktion bei der Stadtverwaltung Wetzikon als Geschäftsbereichsleiter Dienste antrat, übernahm Schnurrenberger 2014 die stellvertretende Gemeindeleitung des damaligen Gemeindeschreibers. (aku)