«Ich bin Psychiatriepfleger, aber an ADHS hatte ich nie gedacht»

Sie haben Ihre Diagnose erst mit 45 Jahren erhalten. War das ein Schock?

Das ist das Interessante an der ganzen Sache. Ich bin ja sogar Psychiatriepfleger, aber an ADHS hatte ich nie gedacht. Das blendet man aus. Geschockt war ich in dem Sinne nicht; ich konnte damit umgehen. Aber erschrocken, dass ausgerechnet ich sowas habe, war ich durchaus. Ich dachte immer, mein Verhalten habe etwas mit meiner Erziehung zu tun oder sei angeboren.

Sie haben also vermutet, dass mit Ihnen etwas nicht stimmt?

Ja, ich wusste, dass ich anders war als die anderen. Vor allem als Jugendlicher. Ich war immer in Randgruppen zu Hause, auch später Ende 30, als ich in Uster lebte, ging ich in die Kulti in Wetzikon. In diesen Subkulturen fiel ich weniger auf, zudem sind diese Gemeinschaften oft auch toleranter und das Ausgeflippte und Spezielle gehört dazu. An Familienfeiern, wo alles kleinkariert und normal war, wo man sich benehmen und ruhig sein sollte, fühlte ich mich nie wohl. In der Kirche hat es mich jeweils fast zerrissen.

Weil Sie sich nicht stillsitzen konnten oder weil sie der Predigt nicht folgen mochten?

Wegen des inneren Bewegungsdrangs. Das kann man sich nicht vorstellen. Es kribbelte richtig in mir.

Und dank Ritalin haben Sie diesen Bewegungsdrang nun unter Kontrolle?

Nicht nur das. Es ist mir sogar möglich, zu meditieren.