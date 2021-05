Ohne Importe legen seine Hühner weniger Eier

Eine Legehenne von Bauer Christoph Herren frisst 118 Gramm Futter pro Tag und trinkt 2,2 Deziliter Wasser. Die 118 Gramm sind fein säuberlich auf den Magen und die Legeleistung des Huhns abgestimmt. 95 Prozent beträgt sie, praktisch jeden Tag legt die Henne ein Ei, Klasse Freilandei, 25 Rappen das Stück, wenn er es der Migros verkauft. In Herrens Stall in Wileroltigen BE leben 12’000 Legehennen und sechs Güggel (für die Rangordnung). 420 Tonnen Futter braucht er für seine Tiere pro Jahr.