Die Bewahrung der Familie für das Endgericht Gottes

Niderdürstelen, gelegen in einem Nebental des Tösstals, 712 weite Meter über Meer. Von Bauma aus geht es einige Kurven den Hügel hinauf, zum Weiler, in dem alles grün und nass ist an diesem Tag im Mai. Da steht eine kleine Autowerkstatt, wo der heilige Schöpfer bei den Reparaturen mithilft, eine Natürlichkeit, die vermutlich nur hier erlebt wird, im Bibelgürtel namens Tösstal.