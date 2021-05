«Wohnen am Stadtgarten» öffentlich aufgelegt

Mitten im Zentrum von Effretikon, an der Bahnhof- und Tagelswangerstrasse, direkt angrenzend an das städtische Land mit Stadthaus, Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen (APZB) sowie Musikschule, befindet sich das Baufeld D des Masterplans Bahnhof West.

Der Perimeter umfasst 4'169 Quadratmeter, wovon sich 3'652 Quadratmeter im Eigentum der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft Habitat 8000 AG, Zürich, befinden. 268 Quadratmeter sind im Besitz der Stadt, und die Bruggwiesenstrasse mit 249 Quadratmetern gehört je hälftig der Habitat 8000 AG und der Stadt.

Privater Gestaltungsplan entworfen

Die Grundeigentümerin hat mit Mitwirkung der Stadt einen Entwurf des privaten Gestaltungsplans «Wohnen am Stadtgarten» entwickelt, wie in einer Medienmitteilung zu lesen ist. Basis dazu bilde das Ergebnis eines Studienauftrags, bei dem das Büro HELLE Architektur GmbH, Zürich, obsiegt habe. Das Büro Krebs und Herde GmbH Landschaftsarchitekten, Winterthur, habe das Gewinnerprojekt für die Freiraumgestaltung eingereicht.

Neubau und Stadtgarten

Der Gestaltungsplan sehe vor, dass anstelle der beiden bestehenden Mehrfamilienhäuser Bruggwiesenstrasse 6 und 8 ein Neubau entsteht, der im Erdgeschoss publikumsorientierte und in den sieben Obergeschossen Wohnnutzungen beinhaltet. Die Wohn- und Gewerberäume seien nach dem Kostenmietmodell zu bewirtschaften.

Eine Freifläche von ca. 2'600 Quadratmetern soll laut Medienmitteilung zu einem öffentlich nutzbaren Stadtgarten umgestaltet werden. Im Rahmen eines partizipativen Prozesses, mit gezieltem Einbezug von Nutzergruppen, werde die Gestaltung des Stadtgartens und des erweiterten Umfelds weiterentwickelt.

Corrodi-Haus soll bleiben

Das inventarisierte Wohn- und Geschäftsgebäude «Corrodi-Haus» an der Bahnhofstrasse 29 bleibe bestehen. Das Erdgeschoss erhalte eine publikumsorientierte Nutzung. Die Belegungsart der Obergeschosse sei noch nicht definiert.

Der Entwurf des Privaten Gestaltungsplanes «Wohnen am Stadtgarten», Effretikon, wird ab dem 27. Mai bis am 26. Juli 2021 öffentlich aufgelegt, heisst es weiter. In dieser Zeit dürften sich alle zum Planinhalt schriftlich äussern. Anschliessend erfolge die Überarbeitung der Gestaltungsplanvorlage. Danach werde die Vorlage dem Grossen Gemeinderat zur Zustimmung und der Baudirektion zur Genehmigung unterbreitet.

Teilrevision Gestaltungsplan «Stadthaus»

Der bestehende Gestaltungsplan «Stadthaus» tangiert in einem kleinen Teilbereich von 40 Quadratmetern das Gebiet des neuen Gestaltungsplans «Wohnen am Stadtgarten», wie in der Medienmitteilung weiter zu lesen. Da Bauland nicht zwei verschiedenen Gestaltungsplänen zugewiesen werden könne, sei eine geringfügige Teilrevision des privaten Gestaltungsplans «Stadthaus» erforderlich. Diese Revisionsvorlage werde ebenfalls vom 27. Mai bis 26. Juli 2021 öffentlich aufgelegt. caz