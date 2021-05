«Viele meiner Skulpturen sind Phantasie-Gebilde»

Das Grundstück von Renato Bolli und Ehefrau Olga Tresch in Ottikon bei Kemptthal besitzt eine stattliche Grösse. Besonders ins Auge sticht der weitläufige Garten aus Gemüsebeeten, wilder Wiese, Bäumen und einem Gatter zur Strasse hin. Eine Umrundung des Anwesens dauert so seine Zeit. Wer dabei die Umgebung studiert, wird auf Dinge aufmerksam, die nicht in jedem Garten zu finden sind: Metallskulpturen.