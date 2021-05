Herr Voniers Albtraum an der Seestrasse

Marc Vonier ist bedient. Niedergeschlagen steht er in seinem Büro vor einem Aktenberg, sein Kopf ist leer gefegt. In dem Mehrfamilienhaus, das er in Rüschlikon bauen wollte, ist es zum Wohnen zu laut. Die Lärmgrenzwerte würden so deutlich überschritten, dass man für Herrn Vonier keine Ausnahme machen könne, urteilte das Bundesgericht am 4. März und hob die vom Kanton abgesegnete Ausnahmebewilligung auf, die Vonier für den Bau seines Hauses bekommen hatte.