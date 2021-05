Gemeinde Zell reicht «wie üblich» Strafanzeige ein

«Fuck the System.» Diese Worte sind derzeit neben dem Eingang der Rägeboge-Halle in Kollbrunn zu lesen. Sinngemäss bedeutet das so viel wie «Scheiss auf das System». Jemand hat den Schriftzug dort in schwarzer Farbe hingesprayt.

Wer, das ist unklar. Die Gemeinde Zell reiche dagegen «wie üblich» eine Strafanzeige ein, sagt Gemeindeschreiber Erkan Metschli-Roth auf Anfrage. Gegen Unbekannt. «Eine solche Schmiererei, welche die Gemeinde und damit die Allgemeinheit finanziell schädigt, ist für uns auf jeden Fall nicht tolerierbar.» Es handle sich dabei um eine Sachbeschädigung.