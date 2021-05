Ein Pumptrack soll Rüti beleben

Ein Ort für Jung und Alt, für die Sportlichen und weniger Sportlichen: Mit einem Pumptrack will die Gemeinderätin Christa Thoma das Freizeitangebot in Rüti aufpimpen. Bereits im Frühjahr 2019 wurden im Rahmen des Kinder- und Jugendkonzepts Rütner Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene zu ihrem Umfeld und ihren Freizeitaktivitäten befragt. Laut Thoma kristallisierte sich schon damals aus den über 700 Rückmeldungen ein Anliegen heraus: «Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen vermissen attraktive Freizeitangebote in der Gemeinde Rüti.»