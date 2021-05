Wie ein Blinder wieder sehen lernt

«Noch sieht die Brille etwas unförmig aus», sagt Roska, sie werde jedoch angepasst und verkleinert. Das Team tüftelt auch weiter an der Software, welche die Lichtsignale der Brille auf die Netzhaut des Patienten schickt.

Hendrik Scholl, der zusammen mit Botond Roska das Institut für molekulare und klinische Ophthalmologie Basel gegründet hat, ist von der Veröffentlichung seines Kollegen begeistert: «Diese erste Studie hat gezeigt, dass die Technik grundsätzlich auch beim Menschen funktioniert», sagt der Augenarzt.

Scholl ist derzeit zusammen mit Roska daran, in Basel ein verbessertes Verfahren als das am französischen Patienten angewandte zu entwickeln und zu testen. Dabei hat das Team die Virusfracht verändert, also ein Gen für einen anderen Lichtrezeptor gewählt. Welcher es ist, sagt Scholl noch nicht, das Verfahren werde gerade patentiert.

«In zwei bis drei Jahren könnten Patienten in Basel mit einer verbesserten Methode behandelt werden.» Hendrik Scholl, Chefarzt der Augenklinik am Universitätsspital Basel

Zudem soll der Lichtrezeptor bei Scholls Methode nicht in die Ganglienzellen eingefügt werden. «Denn diese Zellen sind natürlicherweise nicht lichtempfindlich», sagt Scholl. Bei der verbesserten Methode werden die Rezeptoren direkt in die verbliebenen Sehzellen der Netzhaut eingefügt. In zwei bis drei Jahren könnte diese Methode erstmals an Schweizer Patienten zum Einsatz kommen, schätzt Scholl.

Der Augenexperte sieht zwar ein grosses Potenzial in der Optogenetik, er möchte aber bei den Betroffenen keine zu hohen Erwartungen wecken. Dass sie nach einer Therapie wieder Gesichter erkennen oder gar lesen können werden, ist zunächst nicht wahrscheinlich.

Eine andere Methode zur Behandlung von Blindheit ist die Gentherapie. Dieser Ansatz dient vor allem dazu, einen fortschreitenden Sehverlust aufzuhalten. In besonderen Fällen kann die Therapie aber auch zu einer Verbesserung des Sehens führen, etwa bei dem Gentherapeutikum, das im letzten Jahr in der Schweiz zugelassen worden ist: Luxturna. Es hilft Patienten, die wegen eines sehr seltenen Defekts in einem Gen namens RPE65 erblinden. In der Schweiz seien schätzungsweise 15 Menschen davon betroffen, sagt Scholl. Die Therapie transportiert eine korrekte Version des RPE65-Gens in die Zellen der Netzhaut.

Implantate in den Augen sind noch nicht ausgereift

So vielversprechend diese Therapie ist, sie eignet sich nicht, um auch alle anderen sogenannten Netzhautdystrophien zu behandeln, also Erkrankungen, bei denen die Netzhaut zerstört wird und zu denen auch Retinitis pigmentosa gehört. «Bei diesen Erkrankungen sind Mutationen in über 270 verschiedenen Genen beschrieben», sagt Scholl. Es ist zu aufwendig und zu teuer, für jede einzelne dieser Erkrankungen eine eigene Gentherapie zu entwickeln. Die Optogenetik umgeht hingegen dieses Problem, weil die Methode nicht spezifisch für einen Gendefekt, sondern generell wirkt.

Ebenso breit ist eine andere Therapie angelegt, die seit Jahren erforscht und angewendet wird. Dabei setzen Augenärzte Implantate ein, Retinaprothesen, die per Operation auf oder hinter die Netzhaut gebracht werden. «Daran wird sich die Optogenetik messen lassen», sagt Scholl. Der Augenspezialist ist aber von den bisherigen Erfolgen der Implantate noch nicht überzeugt. «Die Variabilität ist je nach Fall sehr gross», sagt er. Wenn eine Patientin mit einem Implantat etwas Sehfähigkeit zurückerlangt hat, so muss das nicht unbedingt auch für einen anderen Patienten gelten. Zudem sei von Studien bekannt, dass Patienten, die das Implantat je nach Bedarf an- oder ausschalten könnten, es im Alltag so gut wie nicht einsetzen würden.

«Das ist so, als schaue man permanent durch ein Schlüsselloch.» Diego Ghezzi, Bioingenieur an der ETH Lausanne

Diego Ghezzi von der ETH Lausanne sieht dennoch ein grosses Potenzial bei den Implantaten. Er selber ist mit seinem Labor dabei, die Prothesen weiterzuentwickeln. «Bisherige Implantate ermöglichen den Patienten nur einen geringen Sehwinkel», sagt Ghezzi. Das sei so, als schauten sie permanent durch ein Schlüsselloch. Der Bioingenieur hat deshalb ein Implantat mit zahlreichen fotovoltaischen Sensoren ausgestattet, die zu einer sehr viel höheren Auflösung und einem bis zu dreimal grösseren Sehwinkel als herkömmliche Implantate führen sollen.

Ghezzi findet die Veröffentlichung von Sahel und Roska «wissenschaftlich sehr interessant». Als Konkurrenz betrachtet er die beiden unterschiedlichen Ansätze aber nicht. Seine Hoffnung ist, dass sich künftig einmal die Patienten entscheiden können werden, ob sie lieber ein Implantat ins Auge operiert oder ein fremdes Gen gespritzt bekommen wollen.

Eins nur muss klar sein: Wer das Augenlicht verloren hat, wird es durch diese Therapien nicht vollständig zurückerlangen können. Das Ziel sei, mithilfe dieser Methoden den Blinden ein neues, «künstliches» Sehen zu ermöglichen, sodass sie ihren Alltag besser meistern können, sagt Ghezzi.

(Autorin: Anke Fossgreen)