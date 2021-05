Doch beide Ansätze – das Wunder der Technik hier, die Harmonie der Natur dort – bleiben einseitig. Gerade die Architektur hätte das Potenzial, das Beste aus den zwei Welten zu verbinden, sei es mit Fotovoltaik und Lehmbau oder mit computergefrästem Holz. Doch dies kommt in der Ausstellung zu kurz – wie überhaupt die Architektur an sich. All die erwähnten Krisen rufen nach Antworten, die im Raum, im Material und in der Konstruktion zu suchen sind. Wenige Projekte behandeln diese Fragen, darunter ein Spital von Manuel Herz in Senegal, eine dichte und doch dörfliche Baustruktur von Meng Fanhao in China oder ein serielles Holzhaus zur Nachverdichtung von LIN Architekten in Bremen.

Grosse Krise, grosser Massstab

Die diesjährige Biennale ist eine Schau im Krisenmodus. Die aktuelle Corona-Pandemie spielt darin allerdings keine grosse Rolle, obwohl die Ausstellung deswegen um ein Jahr verschoben wurde und also Zeit gewesen wäre, darauf zu reagieren. Doch die Stadt ist resilient. Sie hat schon die Pest und die Spanische Grippe überlebt, ohne dass ihre über Jahrtausende bewährten Vorteile obsolet geworden wären. Nur wenige werden sich in einen Kokon zurückziehen, der mit der Aussenwelt bloss über eine Strickleiter verbunden ist, wie eine Installation den Lockdown räumlich umsetzt.

Den zentralen Pavillon in den Giardini widmet Hashim Sarkis der dringlichsten Krise: der Klimaerwärmung. Ihre Dimension ist global, entsprechend grossmassstäblich sind die Projekte. Der Architekt, der mit der Kraft der Natur die steigenden Ozeane aufhalten will, wird zum Weltbauer und Erdschöpfer, der Beruf zur Erlöserdisziplin im Anthropozän überhöht. Grössenwahnsinnige Utopien sind ein probates Mittel der Architektur, um mit Zukünften das Heute wachzurütteln: Eine Installation zeigt vergangene Grossentwürfe von Bruno Tauts alpiner Architektur über Buckminster Fullers «Airocean World Town Plan» bis zu Archizooms «No Stop City» in den 1970er-Jahren.