Effretiker holt Gold-Medaille

Sie jonglieren mit Algorithmen und lösen Programmierrätsel mit Logik und Kreativität: 15 begabte Jugendliche aus der ganzen Schweiz haben diesen Monat am Finale der Informatik-Olympiade teilgenommen. Nun ist klar, welche vier Finalistinnen und Finalisten Goldmedaillen gewonnen und sich damit für die Internationale Informatik-Olympiade (IOI) im Juni qualifiziert haben. Unter den vier Nominierten ist auch der Effretiker Josia John, der die Kantonsschule im Lee in Zürich besucht.

Die IOI wird von Singapur organisiert, findet allerdings aufgrund der Pandemie online statt. Josia John und drei der Silber-Gewinner (siehe Rangliste) werden die Schweiz ausserdem an der kleineren Zentraleuropäischen Informatik-Olympiade (CEOI) vertreten, die im September in Kroatien stattfindet.

Intensive Prüfungen

Am 13./14. und 20./21. Mai haben die besten 15 von ursprünglich über 100 Teilnehmenden der Informatik-Olympiade in vier fünfstündigen Prüfungen ihr Können unter Beweis gestellt. Zuvor bereiteten sie sich an mehreren Trainingstagen auf die Herausforderung vor.

Dabei sei er in einen regelrechten Flow-Zustand geraten, wie Josia John rückblickend sagt: «Ich denke, es sind zwei Stunden und plötzlich sind fünf Stunden vorbei!»