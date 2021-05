«Es geht dem Gemeinderat darum, Aufbruchsstimmung zu verbreiten»

«Der Apéro im Anschluss an die Versammlung entfällt.» Diesen oder zumindest einen ähnlichen Satz konnte man in den letzten 14 Monaten jeweils in den Einladungen zu den Gemeindeversammlungen lesen. Grund dafür waren die Corona-Lage und die damit verbundenen Massnahmen.

Vor diesem Hintergrund sticht die Einladung zur nächsten Wilemer Gemeindeversammlung vom 18. Juni ein wenig hervor: «Der Grill vom Restaurant Heubode ist ab 19 Uhr in Betrieb. Nach der Versammlung offeriert der Gemeinderat Grillwürste und Getränke», steht darin.

Shuttlebusse zum Hof