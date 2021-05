DVZO Bauma hat neuen Präsidenten

Der Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland (DVZO) hat einen neuen Präsidenten. Die Stimmberechtigten des Vereins haben Max Homberger (Grüne) «mit überwältigender Mehrheit» zum neuen Präsidenten des DVZO gewählt, heisst es in einer Mitteilung.

Der Wetziker war Kantonsrat, Gemeindepräsident und Gemeinderat. Er kenne die Region und den Verein schon lange, heisst es weiter. «Als gelernter Automechaniker und Jurist verkörpert er die ideale Mischung von Theorie und Praxis, die im DVZO sehr wichtig ist.»

Neben der Wahl des neuen Vereinspräsidenten und den üblichen statutarischen Geschäften seien die verschiedenen Statutenänderungen gutgeheissen, sowie zahlreiche Ehrenmitglieder ernannt worden, schreibt der Verein.

Dampfzüge bald wieder unterwegs

Bei dieser Gelegenheit erwähnen die Verantwortlichen, wann die nächsten Dampfloks durch die Region fahren: am 6. Juni von Bauma nach Hinwil und wieder zurück. Der Oldtimerbusbetrieb auf die Hulftegg und das Ghöch ist an diesem Tag ebenfalls in Betrieb.