«Schlimmstmöglicher Fall» tritt für Mittelaltermarkt in Hinwil ein

Der Rütner SVP-Haudegen Martin Suter hatte es 2013 aus dem Boden gestampft, das Mittelalterspektakel in Hinwil. Eines der grössten seiner Art in der Schweiz, zumindest in den Folgejahren. Weit über 10'000 Besucher pilgerten Jahr für Jahr nach Erlosen. 2019 kam dann der Hammer: Suter machte Schluss mit dem Spektakel. Das Ende schien besiegelt.