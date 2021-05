Coop will Jumbo kaufen - doch was passiert jetzt mit dem Projekt in Aathal?

Sollte Coop Jumbo kaufen, wird er künftig wohl seinen eigenen Bau + Hobby konkurrenzieren - ein Szenario, das auf der Aathal-Hinwil-Achse zum Tragen kommen können.

David Kilchör

Industriezone Hinwil In Hinwil längst ein fester Wert: Der Jumbo, der bald zum Coop-Portfolio gehören soll. Archiv