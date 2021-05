Wie das Areal der Spinnerei Eduard Bühler an die Gemeinde Zell fiel

Im April 1921 stimmte Winterthur mit grosser Mehrheit einer neuen Gemeindeordnung zu. Aufgrund dieses Entscheids erlebte die Stadt am 1. Januar 1922 ihren vermutlich grössten Einschnitt in ihrer jüngeren Geschichte. Über Nacht verwandelte sich der historische Ort mit knapp 27'000 Einwohnerinnen und Einwohnern dank der Eingemeindung von fünf Vorortsgemeinden in eine flächen- wie bevölkerungsmässig stattliche Schweizer Stadt, die sich stolz Gross-Winterthur nannte.