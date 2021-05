«Hecht» feiert 110 Jahre

Auf den Tag 110 Jahre ist es her, seit das Schiff «Hecht» auf dem Pfäffikersee seine Jungfernfahrt feiern durfte. Ein Jubiläum, dessen am Pfingstwochenende in Pfäffikon zahlreiche Interessierte gedachten. Der «Hecht», der vor zwei Jahren zum Elektro-Motorboot umgerüstet und saniert wurde, beförderte zur Feier des Tages Passagiere, die sich für eine Museumstour angemeldet hatten.

Auf dem Plan standen das Naturschutzzentrum sowie das Museum am Pfäffikersee. Für die Verpflegung der Fahrgäste sorgte das Bistro am Seequai.

Das Pfäffiker Traditionsschiff wurde von Bootsbauer Emil Leemann gefertigt, als dieser kaum 21 Jahre alt war. Der «Hecht» verkehrte ausschliesslich auf dem Pfäffikersee. Und dies nahezu hundert Jahre lang. 2019 kehrte er nach einer fast 20-jährigen Pause zurück.

Der junge Bootsbauer Emil Leemann (1889-1939) eröffnete um 1909 seine Werft in Pfäffikon ZH. Sein Vater, Wirt des Restaurants Hecht, halft ihm dabei. 1910/11 wurde das offene Personenschiff «Hecht» gebaut. Leemann richtete einen regelmässigen Schiffsverkehr ein, der Pfäffikon, Seegräben, Robenhausen und Auslikon verband. «Hecht» war für 25 Personen zugelassen und fuhr bis zum zweiten Weltkrieg täglich aus. Später diente er der Bootsvermietung Schaufelberger für Gruppen- und Schulreisen sowie Extrafahrten. 2014 übernahm die Stiftung HZB das Schiff und sanierte es.