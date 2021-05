Für den freien Sitz zeichnet sich eine Kampfwahl ab

Alexandra Fuhrer tritt aus der Primarschulpflege Turbenthal zurück. Aus diesem Grund kommt es zu einer Ersatzwahl für den Rest der Amtsperiode 2018 bis 2022. Laut einer amtlichen Anzeige der Gemeinde im «Tößthaler» vom Freitag haben innert der ersten Frist drei Personen ihre Kandidatur für den freien Sitz eingereicht: Jasmin Caloiero, Stephanie Pfäffli und Daniel Schneiter.

Innert einer zweiten Frist bis am Donnerstag, 27. Mai, können die Kandidaten ihre Bewerbung wieder zurückziehen. Ebenso können weitere Personen kandidieren. Jeder neue Vorschlag muss von 15 Stimmberechtigten unterzeichnet sein. Die Wahl des neuen Mitglieds der Primarschulpflege erfolgt am 26. September 2021 an der Urne. (hug)