Zwei Gemeinden, eine Schule – Fischenthaler Schülerzuweisung kommt an die Urne

Rund zehn Minuten dauert der Schulweg von Gibswil ins Nachbardorf Ried. Links muhende Kühe, hinter den Hügeln idyllisches Alpenpanorama. Doch dass die Gibswiler Kinder auf ihrem Weg nicht nur die Jona, sondern auch eine Gemeindegrenze überqueren, hat in den letzten Jahren für einige Diskussionen gesorgt.

Gibswil gehört zu Fischenthal, Ried gehört zu Wald. Trotzdem teilen sich die Gemeinden eine Schule und einen Kindergarten; die Schule liegt auf Walder, der Kindergarten auf Fischenthaler Gebiet. Kindergarten sowie Primarschule werden von Wald beschult. Der Vertrag, der dies regelt, läuft im Jahr 2022 aus. Fischenthal und Wald haben nun einen Anschlussvertrag ausgearbeitet. Am 13. Juni stimmt das Fischenthaler Stimmvolk darüber ab.

Zwei Dörfer, eine Beschulung

Die Abmachung sieht folgendermassen aus: Für den Kindergarten kommen die Rieder Kinder nach Gibswil, woraufhin die Gibswiler Kinder die Primarschule in Wald besuchen. Rund 70 Prozent der Kinder im Kindergarten Gibswil wie auch im Schulhaus Ried wohnen in Gibswil – also in Fischenthal.

Dieser Beschulungs-Mix wird durch einen Vertrag gereget. In diesem Vertrag ist ebenfalls die finanzielle Aufteilung der Betriebs- und Investitionskosten zwischen den beiden Gemeinden festgehalten.

Trotz der Auslauffrist von 2022 wäre der Vertrag noch um maximal ein Jahr verlängerbar. Aus Sicht der Schulpflegen von Wald und Fischenthal war eine neue Ausarbeitung des Vertrags notwendig, wie Fischenthal in einem Beleuchtenden Bericht schreibt. Die Gemeinde stimmt am 13. Juni über diesen Entwurf ab.

Neu wird auch eine Benützungspauschale verrechnet

Die wohl wichtigste Änderung ist das Berechnungsmodell. Beinhaltete der Vertrag zuvor eine Pauschale, sollen es in Zukunft zwei sein, mit denen sämtliche anfallende Kosten berechnet werden sollen.

Bisher bezahlte die Gemeinde Fischenthal für die Beschulung der Gemeinde Wald eine Betriebskostenpauschale, die jährlich pro Schülerin und Schüler erhoben wurde. Zusätzlich beteiligte sich Fischenthal zur Hälfte an den Investitionsfolgekosten der Gemeinde Wald für das Schulhaus Ried. «Wir zahlen die Hälfte der Investitionskosten, obwohl das Schulhaus Ried der Gemeinde Wald gehört», sagt Fischenthaler Schulpräsident Hans Lazzarotto.

Eine neue, zusätzliche Benützungspauschale soll die Berechnung fairer regeln: Sie berücksichtigt Miet- und Unterhaltskosten, die pro Kind anfallen. «Diese Regelung ist zehn Mal besser, weil wir so anstatt fix der Hälfte genau für die Anzahl Gibswiler Kinder bezahlen, die Wald auch tatsächlich beschult», sagt Lazzarotto. Die hälftige Kostenbeteiligung soll im neuen Vertrag komplett entfallen.

Um die Grundlage für den neuen Anschlussvertrag beziehungsweise für diese neue Benützungspauschale zu schaffen, soll Wald die den Restwert der Investition in der Höhe von 726'000 Franken auf August 2022 zurückzahlen.

«Auf jeden Fall günstiger als kein Vertrag»

Noch vor fünf Jahren hatte der Fischenthaler Gemeinderat angekündigt, er wolle durch die Anpassung des Vertrags rund 200’000 Franken einsparen. Dies machte ihn zu einem zentralen Element der Fischenthaler Sparbemühungen. Die Lage war prekär: «Es muss unbedingt vor 2022 eine Entlastung geben. So lange können wir die Kosten nicht tragen», sagte Finanzvorstand Herbert Müller (SVP) im Dezember 2015.

Doch nun ist ein direkter Kostenvergleich des bestehenden und des neuen Vertrags laut Gemeinderat Fischenthal schwierig. Eben deshalb, weil sich die Pauschalen neu zusammensetzen und auch die hälftige Kostenbeteiligung Fischenthals wegfällt.

«Eine Beschulung der Gibswiler Kinder in Fischenthal würde die Gemeinde noch mehr kosten.» Hans Lazzarotto, Schulpräsident Fischenthal

Doch günstiger als kein Vertrag sei der neue Vertrag auf alle Fälle: «Wird der neue Vertrag an der Urne abgelehnt, würden die Gibswiler Kinder neu in Fischenthal beschult werden», sagt Lazzarotto. «Das würde die Gemeinde pro Kind rund 3’700 Franken mehr kosten, als wir für die Beschulung in Ried bezahlen.»

Darüber hinaus würden weitere Mehrkosten wie der Transport der Gibswiler Schüler mittels neuem Schulbus sowie zusätzliche Klassenzimmer in Fischenthal anfallen. Dazu komme, dass die Standortattraktivität von Gibswil auf dem Spiel stehe: «Die unmittelbare Nähe der Schule Ried bietet traditionell einen grossen Mehrwert für den Ortsteil», schreibt der Gemeinderat im Beleuchtenden Bericht.

Wald kündigt Kündigungen an

Auch der Gemeinde Wald käme der neue Vertrag zugute. Denn nur dreissig Prozent im Schulhaus Ried sind Walder Kinder. Ohne die Gibswiler Schulkinder wäre die Weiternutzung der modernen und erst kürzlich erweiterten Schulanlage unwahrscheinlich.

«Es wäre sehr bedauerlich, müsste ein bewährtes, erfolgreiches, eingespieltes und motiviertes Schulteam aufgelöst werden.» Gemeinderat Wald

«Die Rieder Kinder würden vermutlich einer anderen Schuleinheit zugeteilt werden», steht die Sicht von Wald im Fischenthaler Bericht beschrieben. «Die getätigten Investitionen der vergangenen Jahre würden damit entwertet.»

Zudem wäre auch in Wald für zusätzliche Bustransporte zu rechnen. Die drastische Reduktion der Schülerzahlen hätte gemäss Bericht auf jeden Fall Kündigungen beim Personal zu Folge: «Es wäre sehr bedauerlich, müsste ein bewährtes, erfolgreiches, eingespieltes und motiviertes Schulteam aufgelöst werden.»

Fischenthaler Urne, Walder Gemeindeversammlung

Lehnt die Fischenthaler Bevölkerung den Anschlussvertrag ab, endet die schulische Zusammenarbeit der beiden Gemeinden per 31. Juli 2022. Der Vertrag könnte noch maximal um ein Jahr, bis 31. Juni 2023 verlängert werden.

Fischenthaler Schulpräsident Lazzarotto blickt der Abstimmung positiv entgegen: «Es gibt sicher ein paar Leute, die nicht wollen, dass wir die Kinder auswärts zur Schule schicken», sagt er. «Doch die Zusammenarbeit mit Wald läuft sehr gut. Es lohnt sich, sie zu pflegen.»