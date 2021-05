Von «elitärer Kunst» und der Notwendigkeit von Kultur

Der Himmel über dem Unterstand auf dem Zeughausareal präsentierte sich am Donnerstagabend wie ein Sinnbild für die gespaltenen politischen Lager in der Causa Zeughaus-Neubau. Wer als Zuschauer nach links, weg von der improvisierten Bühne, nach oben schaute, sah ein Gemisch aus leichter Bewölkung und blauem Himmel. Zur rechten Seite hingegen wirkten die dunklen Wolken am Horizont ziemlich bedrohlich.