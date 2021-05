Vollsperrung der Tobelhofstrasse in Gockhausen

Das kantonale Tiefbauamt und die Stadt Dübendorf erneuern seit Mitte Juni 2018 auf der Tobelhofstrasse im Abschnitt zwischen der Ursprungstrasse und Im Langwil den Fahrbahnbelag, die Randsteine sowie Teile der Werkleitungen, der Kanalisation und der Entwässerungsleitungen. Zudem wurden die Bushaltestellen Ursprungstrasse und Dorf hindernisfrei ausgebaut.

Im vergangenen Herbst konnte aufgrund der nassen und kühlen Witterung nur ein Teil der abschliessenden Belagsarbeiten ausgeführt werden, wie es in einer Mitteilung des Tiefbauamtes heisst. Diese Arbeiten würden jetzt nachgeholt. Dazu wird die Tobelhofstrasse in zwei Etappen für den Verkehr gesperrt. Die Vollsperrung beginnt am Freitag, 28. Mai, um 20 Uhr und dauert bis Montag, 31. Mai um 05 Uhr.

Eingeschränkter Busbetrieb

Der Durchgangsverkehr wird grossräumig über Geeren umgeleitet, so das Tiefbauamt. Für Velofahrende und Fussgänger gibt es lokale Umleitungen. Die Liegenschaften im Baubereich, die nicht rückwärtig erschlossen sind, sind mit Fahrzeugen nicht erreichbar. Anwohnenden, die auf ihre Fahrzeuge angewiesen sind, wird empfohlen, diese auf den provisorischen Parkplätzen beim Restaurant Frohsinn abzustellen.

Die Buslinie 751 verkehrt ab Freitag, 28. Mai um 20 Uhr bis Betriebsschluss am Samstag, 29. Mai nur zwischen dem Bahnhof Stettbach und Gockhausen. Die Haltestellen «Tobelhof», «Zoo/Forrenweid», «Dreiwiesen», «Bircher Benner» und «Kirche Fluntern» können nicht bedient werden. Die Haltestellen «Ursprungstrasse» und «Kämmaten» werden Richtung Stettbach angefahren. Am Sonntag, 30. Mai 2021 verkehrt die Linie 751 während der ganzen Betriebszeit zwischen Gockhausen und «Dübendorf Hoffnung» in beiden Richtungen über untere-/obere Geerenstrasse. Die Haltestellen «Ursprungstrasse» und «Kämmaten» werden nicht bedient. Geänderte Abfahrtzeiten sind im Online-Fahrplan ersichtlich.