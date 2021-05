Sperrung der Ustermer Tumigerstrasse wegen Einbau des Deckbelags

2020 wurden an der Tumigerstrasse in Uster zwischen der Kreuzung Tumiger-/ Zürichstrasse und der Grenze zur Gemeinde Greifensee umfangreiche Werkleitungsarbeiten durchgeführt. Zum Abschluss dieser Arbeiten wird vom 27. bis 31. Mai 2021 die Tumigerstrasse gesperrt, damit der Deckbelag eingebaut werden kann, wie es in einer Mitteilung der Stadt heisst.

Die Werkleitungsarbeiten seien witterungsbedingt immer wieder verzögert worden. Auch für den bevorstehenden Einbau des Deckbelags spiele das Wetter eine Rolle. Erforderlich sei insbesondere eine gewisse Bodentemperatur. Deshalb konnte der Deckbelag nicht früher eingebaut werden. Die Bedingungen dafür sollten nun am letzten Mai-Wochenende stimmen, so die Stadt.

Ersatzdatum eine Woche später

In einem ersten Schritt wird die Tumigerstrasse am Donnerstag, 27. Mai, ab 9 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Anwohner sowie der Zubringerverkehr können aber noch passieren. Die Vollsperrung beginnt am Freitag, 28. Mai, um 8 Uhr. Die Zufahrt von Greifensee bis und mit Industrie Werrikon ist vorerst möglich, bis ab 15 Uhr dieser Abschnitt ebenfalls gesperrt wird. Auch die im betroffenen Gebiet liegende Böschstrasse wird mit einem Deckbelag versehen und ist teilweise ebenfalls von der Sperrung betroffen. Für die Dauer der Sperrung ist eine Umleitung signalisiert.

Nach unmittelbarem Ende der Belagsarbeiten dürfen bis am Sonntagabend keine Fahrzeuge über den neu eingebauten Belag fahren. Am Montag, 31. Mai ab 7 Uhr wird die Strasse wieder für alle Verkehrsteilnehmer öffnen. Sollte es das Wetter nicht zulassen, werden die Arbeiten um eine Woche verschoben und vom 3. bis 7. Juni ausgeführt.