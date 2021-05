Live-Ticker: Klimajugend demonstriert im ganzen Oberland auf zwei Rädern

Die Aktivisten von Strike4Futre rufen heute zum Grosskampftag. Um 11.59 - im Sinne von kurz vor 12 - schlagen sie in der ganzen Schweiz Alarm. Das heisst: Sie machen Lärm auf alle Arten, die ihnen in den Sinn kommen. Da sie um 12.30 Uhr beim Walder Gemeindehaus zur Klimavelotour durchs Oberland aufbrechen wollen, dürfte der Lärm in der Region in Wald am lautesten sein.

Die Stationen danach: