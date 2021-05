Kita-Betreuerinnen positiv getestet – Kolleginnen arbeiten weiter

Eine Mutter ist in Aufruhr. In der Zürcher Kita, die ihren Sohn an vier Tagen pro Woche betreut, wurden in den letzten zwei Wochen mehrere Angestellte positiv auf das Coronavirus getestet. Laut der Mutter habe der Inhaber über fünf Fälle informiert. Und dann das: Alle anderen Betreuungspersonen arbeiten weiter. Sie wurden von der Quarantänepflicht befreit – «trotz Kontakt zu einer infizierten Person», sagt die Mutter.