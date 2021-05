In diesen Apotheken der Region kann man sich impfen lassen

Die Zürcher Gesundheitsdirektion hat mitgeteilt, dass in den rund 160 Impfapotheken im Kanton Zürich für Juni 30'000 Corona-Impftermine zur Verfügung stehen. Die Impftermine können nur von Personen ab 18 Jahren gebucht werden.

Grund dafür ist, dass in den Apotheken ausschliesslich der Corona-Impfstoff von Moderna gespritzt wird, wie die Gesundheitsdirektion am Mittwoch mitteilte. Die Apotheken schalten die Impftermine in den kommenden Tagen laufend auf.

Hier die Apotheken die Covid-19-Impfungen anbieten in der Übersicht (Daten: Impfapotheke.ch)