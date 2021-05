Wo braucht es künftig ein Covid-Zertifikat?

Geimpfte, Genesene und mit PCR- oder Antigen-Tests negativ Getestete erhalten ein sogenanntes Covid-Zertifikat. Dieses soll sowohl in Papierform wie digital ausgestellt werden. Der Bundesrat hat die Anwendungsbereiche des Covid-Zertifikats definiert. Dabei gibt es einen roten Bereich, in dem das Zertifikat obligatorisch sein wird, einen orangen Bereich mit einer freiwilligen Verwendung und einen grünen Bereich, in dem der Zutritt zwingend ohne Zertifikat gewährt werden muss.