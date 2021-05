Robidogs nicht ins WC, den Turnhallen gehts schlecht – Bubikon informiert Bürger

Es ist eine Informations-Grossoffensive, die der Gemeinderat Bubikon am Mittwoch im Geissbergsaal in Wolfhausen offenbar durchzuführen plant. Gleich vier Traktanden sind gelistet. Dem ersten nimmt sich die Gemeindepräsidentin Andrea Keller (parteilos) persönlich an. Flankiert von einer orangen Rose macht sie sich auf, die Totalrevision der Gemeindeordnung zu erläutern.