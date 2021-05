Die Präsidententochter und der Villenbrand am Zürichberg

Bis zuletzt hatte der 65-jährige Villenbesitzer noch die Hoffnung, Haus und Vermögen irgendwie zu retten. Er reichte am Zürcher Verwaltungsgericht eine Eingabe ein. Schrieb am frühen Montagmorgen noch ein verzweifeltes E-Mail an die Stadtzürcher Behörden, um eine Zwangsausweisung zu verhindern, wie «20 Minuten» berichtete. Doch Stunden später eskalierte die Situation. Der Kardiologe sollte aus seinem stattlichen Wohnhaus am Zürichberg ausgewiesen werden, in dem sich auch seine Praxis befand. Der Mann verbarrikadierte sich, zündete das Haus an und beging Suizid.