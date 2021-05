Bio-Influencerin trifft auf Karin Fehr Thoma

Schneider war zufrieden mit dem erzielten Resultat. «Es hätte noch besser ausfallen können, wenn ich mir nicht auch noch etwas Gluschtigs geleistet hätte.» In ihrem Fall waren das ein Glas Fertig-Pesto und ein Beutel mit Cashewnüssen. Als zweite Prominente begab sich die Blogerin Nina Botzen auf Einkaufstour. Sie sprang als Lückenbüsserein für die Influencerin und Bloggerin Anina Mutter ein, die verhindert war.

Beliebt bei Schulklassen

Anna Schöpfer, die zusammen mit Rahel Bosiger das Team von vier Praktikantinnen die Clever-Ausstellung von Biovison betreut, ist seit der Gründung des Projekt vor zehn Jahren dabei. «Das Projekt hat sich gut entwickelt», sagt sie. Die Zahl der Besucher habe stetig zugenommen. Schulklassen würden den grössten Teil der Besuchenden stellen. Privatpersonen seien eher in der Minderheit.

Die Teilnehmer an der Einkaufstour seien immer wieder von einzelnen Einkäufen überrascht. Zum Beispiel davon, das Coca Cola Light nicht zu den problematischen Getränken gehöre. Im Gegenteil. Grundsätzlich aber gelte eigentlich schon die Regel: «Was ungesund ist, ist auch nicht Nachhaltig.»

Nicht nachhaltig einkaufen

Interessant sei deshalb auch jedes Mal, wenn man den Spiess umkehre und die Besucher auffordere, ihren Einkaufskorb mit Lebensmitteln zu füllen, die einerseits ungesund und andererseits alles andere als Nachhaltig seien. Das sorge jeweils für gute Unterhaltung, nicht zuletzt, weil den Besuchern diese Aufgabe leichter falle, da sie in der Regel ziemlich gut wüssten, was nicht nachhaltig produziert und ökologisch problematisch sei. Und das sei ja auch schon viel wert.

Bewertet werden die einzelnen Produkte nach vier ökologischen und zwei sozialen Kriterien. Anschaulich dargestellt mit einer «Bewertungsspinne». Je grösser das umrahmte Feld auf der «Spinne» ausfällt, umso nachhaltiger ist das Produkt. Bewertet wurden rund 100 Produkte, die im Detailhandel erhältlich sind. Exotische Waren, seien das Früchte oder Textilien, wurden bewusst weggelassen.

Bei einem Rundgang durch die begleitende Ausstellung wurden werden problematische Bereiche unseres Konsumverhaltens und unserem täglichen Leben beleuchtet. Seien das Mobilphones, sei das unser Verbrauch an Plastik oder Kleidern. Eine Informationstafel ist den Tieren in unseren Gärten gewidmet, eine andere dem in der Schweiz sehr hohen Anteil an Foodwaste.

Passt gut zu Uster

Zur Eröffnung des Pavillons hatte sich auch Stadträtin Karin Fehr (Grüne) eingefunden. Sie erinnere sich noch gut an den ersten Besuch von «Clever – spielend intelligent einkaufen» in Uster vor fünf Jahren. Sie hoffe, dass sie nun bei einem Probeeinkauf besser abschneide als 2016. «Der Anlass passt bestens zu Uster», sagte sie. Einerseits sei Uster ja eine Energiestadt mit Goldlabel, andererseits habe die Stadt soeben ein Biodiversitätskonzept mit 60 Massnahmen verabschiedet, um dem Rückgang der Biodiversität entgegenzuwirken.

Zudem würden für die Stadt Einkaufsempfehlungen gelten, um der Ökologie Rechnung zu tragen. Die Ernährung sei ein wichtiger Bestandteil des ökologischen Fussabdrucks, neben dem Wohnen und dem Verkehr. Sie forderte die Bevölkerung auf, das eigene Verhalten immer wieder kritisch zu überprüfen. «Die Ausstellung hier bietet ihnen Gelegenheit sich beraten zu lassen, nutzen sie sie», sagte Fehr.

In Uster gastiert im Stadtpark bis am 8. Juli die Ausstellung «Clever – spielend intelligent einkaufen».