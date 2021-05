Walder Primarschule kreiert Geschichtensammlung für Kinder in Not

In der ganzen Schweiz haben Schulklassen, Freunde, Geschwister und Familien Sammelaktionen gestartet für die «Sternenwochen» – ein gemeinsames Projekt vom Kinderhilfswerk Unicef Schweiz und der Zeitschrift Schweizer Familie. Von Ende November bis Weihnachten 2020 hatten die Teilnehmenden dann die Möglichkeit, ihre Sammelaktion umzusetzen und damit Spenden für Kinder in Not zu sammeln.