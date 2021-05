Post schliesst Filiale im Insiderpark in Dübendorf

Während die Hauptpost an der Wilstrasse in Dübendorf gut frequentiert werde, nutzten immer weniger Leute die Filiale im Insiderpark. Dies schreibt die Post in einer Mitteilung. Heute würden 40 Prozent weniger Postgeschäfte als noch vor fünf Jahren erledigt.

Aus diesem Grund hat die Post entschieden, die im Jahr 2015 eröffnete Filiale im Insiderpark per 3. Juli 2021 aufzugeben. Den Kudinnen und Kunden steht als Alternative die rund 800 Meter entfernte Filiale Dübendorf 1 zur Verfügung.

Die Post betreibt zudem weitere weitere Zugangspunkte in der Stadt. Dazu gehören ein Paketautomaten, sowie eine Aufgabe- und Abholstelle und eine separate Aufgabestelle für KMU.