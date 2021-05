Dübendorfer Stadtrat kritisiert Pläne der Post

Erst 2015 ist die moderne Post-Filiale im Insiderpark gleich neben dem Bahnhof Dübendorf neu eröffnet worden. Nun wird sie per 3. Juli bereits wieder aufgehoben, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Die Poststelle hat es in ihrem kurzen Dasein mehrmals in die Schlagzeilen geschafft, wurde sie doch in den letzten zwei Jahren nicht weniger als drei Mal überfallen.