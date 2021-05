Die Kündigung erhielt er zu Hause am Esstisch

Es ist exakt 16.30 Uhr, als es bei José Franco klingelt. Der 62-Jährige weiss, was ihn auf der anderen Seite der Tür erwartet: Mitarbeitende der Verwaltung Livit, die ihm die Kündigung für seine 3½-Zimmer-Wohnung an der Zelgstrasse in Uster ZH überreichen werden.