Ustermer Gemeinderäte winken Ausbau von Tagesschulen durch

«Endlich, kann man sagen! Endlich wird die Tagesschule in einen geregelten Schulbetrieb überführt», sagte Gemeinderätin Angelika Zarotti (SP) am Montagabend im Ustermer Parlament. In der Weisung der Primarschulpflege wurde beantragt, dass die Tagesschule fixer Bestandteil der Schule Niederuster wird. Das ehemalige Pilotprojekt startete im Schuljahr 2015/16 und wird im Sommer in die Schuleinheit integriert. Zudem sollte ein einmaliger und ein wiederkehrender Kredit für den Aufbau von bis zu drei weiteren Tagesschulen bis 2030 genehmigt werden.