Neukom verärgert Hauseigentümer mit neuen Bauvorschriften

Martin Neukom, der junge grüne Baudirektor aus Winterthur, beschleunigt seinen Kampf gegen den Klimawandel. Eben erst hat er sein Energiegesetz durch den Kantonsrat gebracht, das den Ausstieg aus den fossilen Heizenergien vorantreibt. Am Montagmorgen präsentierte er nun einen Ideenkatalog für ein grüneres Baurecht.

Konkret geht es um die Hitze im Sommer, welche den Menschen immer häufiger zu schaffen macht. Neukom räumte am Montagmorgen zwar ein, dass das Wetter für seine Offensive nicht recht mitspiele: «Man kann sich bei diesem kühlen Regenwetter kaum vorstellen, dass es hier auch heiss sein kann.»

Tatsache ist aber, dass die Zahl der Hitzetage steigt. Neukom will deshalb das Planungs- und Baugesetz ändern. Ziel ist: die Hitze besonders in stark überbauten Gebieten erträglicher zu machen. Erreichen will es der Baudirektor mit einer Dreisäulenstrategie: Bäume, Begrünung und Durchlüftung.

Kleinere Grenzabstände und Tiefgaragen

Weil Bäume nicht nur Schatten spenden, sondern auch Wasser verdunsten, bezeichnete sie Neukom am Montag als die «Klimaanlagen der Städte». Mit der Gesetzesänderung will er sie besser schützen und das Pflanzen neuer Bäume erleichtern. Neukom schlägt deshalb tiefere Grenzabstände vor. Heute darf ein Baum nicht näher als acht Meter an eine Grundstücksgrenze gepflanzt werden. Neu soll der Abstand nur noch zwei Meter betragen. Bei Strassen soll die Abstandsvorschrift von zwei Metern sogar ganz fallen.