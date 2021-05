Bubiker Gemeinderat will die Bauabteilung erneut umstrukturieren

Nachdem der Gemeindeschreiber Bubikons Ende März die Verwaltung verlassen hat, kommt es auch in der Bauabteilung zu personellen Veränderungen. Wie der Gemeinderat in einer Medienmitteilung verkündigt, haben mit der Abteilungsleiterin und der Bereichsleiterin Hochbau gleich zwei Kaderangestellte der Abteilung «Planung, Bau und Werke» per Ende Juli gekündigt. Auch die Leitung des Bereichs Tiefbau hat seit rund einem Monat von ein Springer inne.