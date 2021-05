Zehn Ustermer Schulzimmer fallen durch

Uran. Bei diesem Wort kommen vielen Leuten direkt Bilder von Atomkraftwerken und Tschernobyl in den Sinn. Uran kommt aber auch natürlich in Böden und Gesteinen vor. Auch in Uster. Uran zerfällt in Radium und weiter in Radon, ein geruchloses, unsichtbares aber radioaktives Edelgas. Wer Radongas über längere Zeit und in hohen Konzentrationen einatmet, kann davon Lungenkrebs bekommen. Laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) werden jährlich in der Schweiz etwa 200 bis 300 Lungenkrebstote dem Radongas zugeschrieben.