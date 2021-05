Winterthurs Radikalisierte werden immer jünger

Als der Mann das Gotteshaus verlässt, klicken die Handschellen. Es ist der 11. Mai 2017. Azad M., Vorbeter und Radikalisierer in der Winterthurer An'Nur-Moschee, landet im Gefängnis. Drei Jahre später wird er unter anderem wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat in erster Instanz zu 70 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Berufungsverhandlung steht noch aus.

Kurz nach dieser Verhaftung, im Sommer 2017, muss die An'Nur-Moschee ihre Türen schliessen, der Mietvertrag ist ausgelaufen. Ein besonders radikaler Besucher des Gotteshauses, ein 27-jähriger IV-Rentner mit psychischen Problemen, lädt auf Facebook ein Bild der leeren Gebetshalle hoch und schreibt dazu: «Oh ihr Ungläubigen, ich diene nicht dem, dem ihr dient. Ihr könnt Moscheen schliessen, Muslime verhaften, aber den Islam könnt ihr nicht aufhalten, Allah akbar (Gott ist grösser).»

Heimliche Treffen mit Drohnen gefilmt

Im Sommer 2017 fehlt es nicht an Befürchtungen, dass sich extremistische Moscheegänger fortan im Untergrund treffen könnten. Doch 2017 ist anders als 2011, dem Jahr, in dem der syrische Bürgerkrieg begann. Dieser Konflikt hat wesentlich zur Radikalisierung unzähliger Muslime beigetragen – auch in Winterthur. Nach den schlechten Erfahrungen mit der An’Nur-Moschee sind Polizei und Nachrichtendienst nun auf der Hut. Vor allem die sogenannte Jugendgruppe des Gotteshauses lässt man nicht mehr aus den Augen. Doch das verhindert nicht, dass die Zahl der minderjährigen Radikalisierten eher zu- als abnimmt.

Die meist jungen Szenemitglieder treffen sich seither heimlich, zum Beispiel unter der Hitler-Eiche am Winterthurer Deutweg, einst ein Geschenk des Diktators. Sie kommen auch in einem Hinterzimmer einer alten Mühle etwas ausserhalb der Stadt zusammen. Die Polizei hört und filmt mit, in verwanzten Räumen und Autos, manchmal auch mit Drohnen. Eingreifen dürfen sie aber nur dann, wenn Verdacht auf eine Straftat besteht – zum Beispiel wenn eine Wanze im Hinterzimmer der alten Mühle aufnimmt, wie ein Erwachsener einen Minderjährigen durch das Vorspielen brutaler IS-Videos radikalisiert. So etwas führt zu einem Strafverfahren, denn Propaganda für den IS ist verboten. Wo es aber nur um Sympathie für den IS geht, ist ein Strafverfahren nicht möglich.

Läuft einmal ein Strafverfahren, können die Behörden auch bei Jugendlichen Massnahmen anordnen, zum Beispiel Kontakt- oder Rayonverbote. Gerade die Erfahrung aus Winterthur zeigt jedoch, dass nur gegen einen Teil der Szene Verfahren eingeleitet werden und dass die Behörden gegen den Rest der IS- und Al-Qaida-Anhänger machtlos sind. Das gilt auch für jene Gefährder, die rechtskräftig verurteilt wurden und ihre Strafe bereits verbüsst haben. In all diesen Fällen soll künftig das Anti-Terrorismus-Gesetz zum Zug kommen, über das am 13. Juni abgestimmt wird. Bei einem Ja dürften die Behörden einschränkende Massnahmen auch ohne Strafverfahren anordnen.

Viele alte Bekannte aus der An'Nur-Moschee

Die verstärkte Überwachung der Szene führte in Winterthur und Umgebung zwar zu einem besseren Wissensstand und zu einer Reihe von Strafverfahren. Doch die Radikalisierung von Jugendlichen – hauptsächlich mit Wurzeln auf dem Balkan – konnte damit nicht verhindert werden. Trotz der Wanzen und Kameras führten die IS-Anhänger Treffen mit jeweils bis zu 30 Teilnehmern durch – im Kanton Zürich, aber auch in Schaffhausen. Zum Beispiel an einem Wochenende im Oktober 2019 in einer Primarschule einer Zürcher Landgemeinde. Dabei wurde auch Geld gesammelt – nach Meinung der Ermittler für in Syrien gefangen gehaltenen IS-Mitglieder.