Die Buschtrommel der Silberrücken

Was für ein Kerl! Fast 200 Kilogramm schwer, etwa 180 Zentimeter gross, muskulös und ein echter Silberrücken! Wenn Gushimira aus dem Vulkan-Nationalpark in Ruanda sich aufrecht hinstellt, die Arme anwinkelt und sich mit den hohlen Händen voller Inbrunst in schneller Folge auf die Brust trommelt, geht es um Werbung in eigener Sache.