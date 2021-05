Bau der Gossauer Sporthalle hat einen Rattenschwanz

Diese Kosten hatte der Gemeinderat Gossau wohl nicht auf dem Radar, als er die Berechnungen für die neue Sporthalle machte. Doch jetzt stellt sich heraus, dass die Bauphase dem Parkplatz beim Schulhaus Berg stark zusetzt. Denn er dient den Baufirmen als Parkplatz und wird deshalb derzeit deutlich stärker genutzt als üblich.

Der Gemeinderat stellt nun fest, dass eine Sanierung zwingend ist, um seine «Gebrauchstauglichkeit sicherzustellen», wie er schreibt. Dabei geht es insbesondere und die Flächen mit den Rasengittersteinen. Viele von ihnen sind mittlerweile gebrochen - Witterung und Abnutzung haben sie teils abgetragen oder in der Höhe versetzt.

Wasserleitung als Synergie

Das Sanierungsprojekt kann der Gemeinderat gleich auch für einen anderen Bedarf nutzen - einen Plan, der ohnehin schon bestanden hatte. Es geht um eine Verlängerung der Wasserleitung ab dem Hydranten unterhalb der Sporthalle durch, entlang des Flurweges. Synergien seien das, «die genutzt werden sollten».

Die Verlängerung beinhaltet das Teilstück von der multifunktionalen Sporthalle in Richtung Schützenhaus und soll dort künftig die Wasserversorgung in einem Notfall sichern. Die Arbeiten zum Bau der Leitung sind bereits so gut wie abgeschlossen.

Die Instandsetzung des Parkplatzes ist während der Schulferien vom 19. Juli bis 20. August geplant. Die Kosten der Umgebungsarbeiten betragen 130'000 Franken. (kö)