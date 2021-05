Auf der Jagd nach dem schwarzen Gold

Jeden Morgen, steht er um 5.30 Uhr auf, um Scheiben in Päckli zu packen. Fabian Hamzian sammelt und verkauft Vinyl. Fast 20'000 Platten lagern in seinem Keller. Und weil die paar Quadratmeter unter seinem Haus in Gutenswil bald nicht mehr für alle Tonträger reichen, musste er sich vor Kurzem in Fehraltorf einen zweiten Raum dazumieten.