Jetzt wirds stürmisch

Das wechselhafte und für die Jahreszeit recht kühle Wetter ist noch nicht vorbei. Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, wird in den nächsten Tagen auch der Wind nochmals zum Thema. So frischt im Laufe des Sonntags der Südwestwind mässig, gegen Abend teils auch stark auf. Der Höhepunkt des Windes wird dann am Montag erwartet.

Im Flachland weht er stark bis stürmisch mit Böen bis zu 80 km/h, in exponierten Lagen sind lokal auch noch höhere Windgeschwindigkeiten möglich. Auch am Dienstag bleibt es windig, die Böenspitzen liegen aber etwas tiefer. Speziell am Montag empfiehlt es sich also, ungesicherte Gegenstände im Garten oder auf dem Balkon zu befestigen und die Sonnenstoren einzuziehen.