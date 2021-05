Linke begeistert, SVP schimpft

Das kam für viele unerwartet: Die Stadt Dübendorf will wieder zurück in die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos), zum Fachverband den man vor ein paar Jahren schon fast als weltfremd abgestempelt hatte. Am Mittwoch teilten Stadtrat und Sozialbehörde in einer gemeinsamen Erklärung mit, dass man beschlossen habe, per 1. Juni der Skos wieder beizutreten.

Für Stadtrat ist Skos jetzt «demokratisch legitimiert»