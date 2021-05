Das müssen Sie zu den neuen Plänen des Bundesrats wissen

Hält sich der Bundesrat an seinen Öffnungsplan, den er vor rund einem Monat ausgearbeitet hat?

Grundsätzlich ja. Wie er vor einem Monat schon skizziert hat, sollen ab dem 31. Mai unter anderem die Restaurants auch in den Innenbereichen geöffnet, Präsenzunterricht an Hochschulen für mehr als 50 Personen zugelassen und die Homeoffice-Pflicht gelockert werden. Auch im Breitensport und bei den Freizeitaktivitäten hat er schon damals weitere Lockerungen per Ende Mai ins Spiel gebracht.