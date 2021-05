Täter flüchtete mit mehreren hundert Franken

Am Mittwochabend hat ein bisher unbekannter Täter den Tankstellenshop an der Feldhofstrasse in Uster überfallen und ist mit mehreren hundert Franken Bargeld geflüchtet. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Der maskierte Mann betrat den Tankstellenshop kurz vor sechs und bedrohte darauf die anwesende Verkäuferin sowie einen Kunden mit einer Faustfeuerwaffe. Nach Erhalt der Beute flüchtete der Täter zu Fuss in unbekannte Richtung.

Die darauf durch die Kantonspolizei eingeleitete Fahndung verlief bisher erfolglos. Weitere Ermittlungen laufen derzeit. (fgr)