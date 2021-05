Reformierte Jugendarbeit flitzt vier Tage lang im Oldtimer über die Gleise

Diesen Aufwand haben Hanselmann und diverse andere Planer von verschiedenen Gruppierungen für eine Idee von Bernhard Jäggle betrieben. Er ist Jugendarbeiter der Reformierten Kirchen Egg und Maur und verfolgt mit dem Projekt Jugendzug ein grösseres Ziel. «Es geht mir darum, die schweizweite kirchliche Jugendarbeit sichtbar zu machen.»

50 Passagiere aus Jugendarbeiten

Der Jugendzug funktioniert so, dass 50 Passagiere aus Kreisen der Reformierten Jugendarbeit vier Tage lang auf Schienen durch die Schweiz unterwegs sind. Ein Teil dieser Passagiere macht den Trip mit, um eigene Jugendprojekte vorzustellen, ein Teil ist primär zum «Konsumieren» da. Das Interesse aller Teilnehmer hat dabei mit Eigeninitiative zu tun.

Timon Mathis, Cevi-Leiter aus Maur, sagt: «Man muss nicht zwingend in einer Leitungsfunktion sein, um hier mitzufahren. Aber man sollte zumindest diese Perspektive haben.» Denn auf dem Viertagestrip geht es darum, andere Formen der Jugendarbeit kennenzulernen. «Und das bringt einem vor allem dann etwas, wenn man neue Ideen für Initiativen in der eigenen Jugendarbeit sucht.»

«So können wir uns langsam herantasten.»



Bernhard Jäggle, Initiant

Mathis hat Jäggle beim Erarbeiten des Projekts mitgeholfen. «Das Netz der kirchlichen Jugendarbeit ist schweizweit eigentlich riesig. Nur sind die Angebote nicht miteinander vernetzt. Jeder arbeitet für sich, bei sich, lokal oder höchstens regional.» Dabei entstünden überall neue, kreative Ideen. Eine Vernetzung könne Inspration weit über Kantonsgrenzen hinaus bringen. «Der Jugendzug verfolgt diesen Zweck.»

Bernhard Jäggle hatte das Projekt an sich schon vor einem Jahr zu planen begonnen. Doch umsetzen musste er es letztlich innert dreier Wochen. «Ich konnte natürlich nichts konkret planen, ohne zu wissen, ob es dann auch durchführbar ist», sagt er. Erst als der Bundesrat am 14. April Gruppen von bis zu 50 Personen mit Schutzkonzepten ermöglichte, konnte er Nägel mit Köpfen machen.

Blick in die Gossauer Jugendarbeit

Dann ging es schnell: Er musste den Dampfbahnverein ins Boot holen, Zugführer organisieren und eben die Strecke ins SBB-Netz einpassen. Planer Hanselmann grinst: «Es war wirklich spitz. Den letzten definitiven Fahrplan von der SBB haben wir am Mittwochabend nach 17 Uhr erhalten.» Am Donnerstagmorgen um 4 Uhr holte der Zugführer die Lok dann in Basel ab.

In Wetzikon sind die 50 Passagiere mittlerweile ausgestiegen. Die Organisatoren lotsen sie zu zwei schwarzen Minivans, die sie nun zur Kirche Gossau bringen sollen. Diese wird an diesem Mittag einen Einblick in ihre Jugendarbeitsprojekte geben - es ist die erste Station, bevor es am frühen Nachmittag weiter ins luzernische Entlebuch geht. Die Nacht werden die Passagiere in Interlaken verbringen - dort befindet sich der Dreh- und Angelpunkt des Viertagestrips.

Nächstes Jahr mit Liegewagen

Jäggle sagt, er sei eigentlich noch froh, dass er wegen Corona noch eine eher abgespeckte Version seines längerfristig angelegten Vorhabens planen musste. «So können wir uns langsam herantasten.» Schon nächstes Jahr soll die Zugkomposition mindestens doppelt so lang sein - und ein festes Nachtlager soll es nicht mehr geben. «Geplant sind dann zwei Liegewagen, in denen wir wie in einem sehr grossen Camper schlafen.»

Auch mehr Passagiere sollen dann mitfahren können. «Wenn man bedenkt, dass das alles so kurzfristig lief, ist die Nachfrage überraschend gross. Wir brachten die 50 Plätze problemlos voll. Und für nächstes Jahr haben sich schon Leute auf die Warteliste setzen lassen.»